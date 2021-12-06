Чита, , 14:14 — REGNUM В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 6 декабря 2021 года полностью вакцинированы от коронавируса 449 099 человек (+657 за сутки). Такие данные приводит министерство здравоохранения Забайкальского края.

Вакцинация Фото КБ № 8 ФМБА России

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Также известно, что первым компонентом вакцины от коронавируса привит 522 672 человека (+4862 за сутки). Повторно привились 85 360 жителей региона (+3834 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 6 декабря 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 89 937 (+947 за минувшие выходные 4−5 декабря 2021 года).

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