Джакарта, , 14:14 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 130 носителей коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 6 декабря в Индонезии выявили 4 257 815 случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 2005 человек. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 4 108 297 человек.

За сутки эпидемия коронавируса унесла жизни 9 человек. Всего от COVID-19 в Индонезии умерли 143 876 человек.

В стране также насчитывается 5642 активных случая COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии получило 1 932 000 доз вакцины AstraZeneca.

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