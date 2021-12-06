Москва, , 14:13 — REGNUM На сегодняшний день приход Джо Байдена в Белый дом пока не позволяет устранить все проблемы в трансатлантическом союзе. Среди них увеличение Германией расходов на оборону, более активное участие Германии в военных операциях, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Северный поток 2 New.kingisepplo.ru

«Однако более всего отношения между Германией и США портит спор вокруг газопровода «Северный поток-2», по которому ожидается поступление природного газа по конкурентной цене для немецкой экономики, чего на сегодня не может предложить ни один из мировых поставщиков.

Несмотря на чисто прагматический подход к этой сделке со стороны России и Германии, американская сторона усматривает в этом неверность своего союзника трансатлантическим принципам солидарности.

Бывший канцлер Ангела Меркель и немецкое правительство много сделала, чтобы обеспечить немецкую экономику дешевым природным газом и практически обеспечили завершение строительства газопровода «Северный поток-2».

Противники демократов — республиканцы — в настоящее время раздувают злонамеренную пропагандистскую акцию о готовящемся вторжении России на Украину, что является абсолютной ложью.

Заложником этого «вероятного вторжения» опять назначен «Северный поток — 2», правоустанавливающие документы которого в настоящее время адаптируются к немецкому законодательству. При сегодняшних ценах на газ в Европе, сроки его окупаемости будут сокращены.

В обмен на «мнимые риски» подсаживания немецкой стороны на «русский газ» европейцы получат независимый источник энергоснабжения, который обеспечит постепенный переход на «зеленую энергетику» в долгосрочной перспективе, с учетом полного отказа Германии от атомной энергетики к 2030 году. Российско-германскому сотрудничеству здесь не видно альтернативы.

Общая стоимость строительства газопровода составляет порядка 10 миллиардов евро. Срыв сроков строительства уже принес дополнительные затраты в размере 1 миллиарда евро.

Убытки, которые возникнут у участников проекта в случае его остановки, неподъемны для немецкого правительства и органов, которые выдали соответствующие разрешения. Поэтому строительство газопровода несомненно будет завершено.

США и Германия всегда демонстрировали всему миру «парадный» характер отношений, в среднесрочной перспективе вынуждены будут «закрыть глаза» на имеющиеся противоречия по этому вопросу», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, «Северный поток — 2» является проблемой в отношениях между Германией и США, заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

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