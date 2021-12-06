Стокгольм, 6 декабря, 2021, 14:15 — ИА Регнум. С лета цены на электроэнергию в Швеции выросли значительно, и теперь, когда наступила зима, счета за электроэнергию вряд ли снизятся. Уже в течение считанных часов страну ожидает рекордное повышении цен на свет. Об этом 6 декабря сообщил телеканал SVT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

Швеция разделена на четыре энергетических региона, и сейчас наибольший удар получают те, кто проживают в южных регионах страны. Между 16 и 17 часами дня 6 декабря цены на электроэнергию, согласно данным газеты DN, достигнут рекордных 6,48 шведских крон за киловатт-час.

Ожидается, что средняя цена в течение всего дня составит 3 кроны (порядка 24 российских рубля) за киловатт-час.

«Если сравнивать с прошлым годом, то счет за электроэнергию будет уже трехзначным. Этот год исключительный», — заявил в эфире SVT Томас Бьёркстрём, генеральный директор компании Konsumenternas energimarknadsbyrå.