Варшава, 6 декабря, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Мэрия Варшавы представила официальный рождественский плакат, который будет размещаться повсеместно в городе в период праздников. Как и в прошлом году, мэрия, управляемая представителем оппозиционной проевропейской либеральной партии «Гражданская платформа» Рафалом Тшасковским, вызвала недовольство религиозных поляков. Об этом сообщает «Польское радио».

Иван Шилов ИА REGNUM Дворец культуры и науки в Варшаве

"Вместо рождественских мотивов плакат изображает зимний пейзаж и фигуристов, скользящих среди заснеженных елок, на катке у подножия круглого здания и с фрагментом дома на заднем плане. Кроме того, на плакате надпись: «Всем, без исключений, всего хорошего», — указывает tvp.info.

Но наибольшее возмущение вызвало то, что на «небе» на плакате расположены восемь звёзд. Дело в том, что в Польше набирает популярность оппозиционное «Движение восьми звёзд» (Ruch Ośmiu Gwiazd). Восемь звёздочек, разделённые на пять и три, означают нецензурное высказывание в адрес правящей консервативной партии «Право и Справедливость» (ПиС — PiS). Звёздочки символизируют закрытую по цензурным соображениям надпись, призывающую к определённому действию (аналогично русскому выражению) по отношению к правящей партии — «***** PiS». Изображение восьми звёзд в последнее время появляется в Польше повсеместно. Например, недавно их обнаружили в популярной онлайн-игре The Medium.

«За спорным плакатом стоит Александра Ясионовская, графический дизайнер и иллюстратор, которая работает в офисе маркетинга Варшавской ратуши. Символично, что она является автором знака общенациональной забастовки женщин», — рассказал tvp.info Марек Якубяк из коалиции консервативных партий «Конфедерация независимости».

В 2020 году консервативная часть польского общества также была недовольна слишком светским характером рождественских плакатов Варшавской мэрии. На них были изображены только виды города. Кроме того, многих возмутило крупное изображение полумесяца со звездой, — в них увидели исламскую символику.

«Каждый видит то, что хочет видеть … Варшава как столица — это, прежде всего, толерантный город. В Варшаве, кроме католиков живут люди разной веры, конфессии, происхождения, взглядов … праздничные открытки, приготовленные ратушей для общего праздника, могут приглашать всех», — заявляла тогда представитель столичной мэрии Каролина Галецка.