Грузия, 6 декабря, 2021, 14:17 — ИА Регнум. На горную дорогу, расположенную на северо-западе Грузии, обрушился камнепад, сообщает 6 декабря грузинский телеканал «Мтавари архи».

Sven Dirks Последствия камнепада

Огромные камни, образовавшиеся в результате разрушения скалы, скатились на автомобильную дорогу Джвари — Местиа. Движение по дороге в настоящий момент полностью прервано.

Для расчистки дороги требуется специальная техника. На место происшествия были срочно направлены бригады экстренных служб