Севастополь, , 14:10 — REGNUM К проведению морской фазы совместных учений «Мост дружбы — 2021» приступили в Средиземном море экипажи кораблей Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России и Военно-морских сил Египет. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба ЧФ.

«В ходе морского этапа учения, проходящего в районе Александрийского залива, экипажи кораблей двух стран выполнят комплекс совместных действий по оказанию помощи кораблю, терпящему бедствие, проводке кораблей за тралами, отражению атаки надводных средств, организации пополнения запасов в море и проведению досмотровых операций в отношении подозрительных судов», — говорится в сообщении.

Помимо этого, указывается, что также экипажи кораблей двух стран выполнят совместные артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям, а также мишеням, имитирующим плавающие мины в ходе отработки действий по всесторонней защите и обороне.

Также указывается, что в отряд российских кораблей входят фрегат «Адмирал Григорович» с вертолетом Ка-27ПС на борту, патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» и спасательный буксир СБ-742, а в отряд египетских кораблей — фрегат, два корвета и судно обеспечения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на островах Курильской гряды российские военные приступили к тренировке со стрельбами.