Брюссель, , 14:10 — REGNUM Европейский союз, являющийся непосредственным соседом Украины, внимательным образом следит за ситуацией в этой стране. Об этом 6 декабря заявил пресс-секретарь Европейской комиссии Петер Стано, комментируя статью Financial Times о том, что в ЕС вначале не доверяли предупреждениям США о якобы возможном «вторжении России».

Петер Стано Eeas.europa.eu

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«Несмотря на то что мы не комментируем различные спекуляции в СМИ, когда дело доходит до вопроса наращивания российской военной мощи вокруг Украины, мы очень серьезно к этому относимся, и за последние несколько недель уже заявляли, что мы располагаем и получаем очень тревожную информацию», — приводит его слова РБК.

Также Стано уточнил, что поддержка со стороны ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины является твердой и неизменной и указал, что с того раза, как весной минувшего года РФ увеличила количество своих войск у границы с Украиной, в Брюсселе пытаются повысить способы устойчивости Украины в случае усиления эскалации.

Кроме, того, по словам пресс-секретаря ЕК, Евросоюз и дальше координирует свои действия с трансатлантическими партнерами и другими единомышленниками.

«Информация, относительно наращивания военной мощи России, которую мы собрали на данный момент, вызывает серьезную обеспокоенность», — отметил Стано.

Как передавало ИА REGNUM, ранее газета Financial Times сообщила, что Соединенным Штатам пришлось снабдить страны Европейского союза и НАТО «разведданными» для того, чтобы навязать им мнение о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на Украину.