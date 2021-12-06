Москва, 6 декабря, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Севастополь и Крым должны быть единым регионом, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Совет Федерации

«Очень часто говорят: Крым и город Севастополь. Все правильно — есть Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Я, например, считаю, что должен быть один субъект Российской Федерации — Крым, Республика Крым, в составе которой должен быть город Севастополь», — сказал Цеков в ходе пресс-конференции в Москве.

В 2014 году Госдума приняла ряд законов в рамках воссоединения Крыма с Россией. 21 марта президент РФ Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о вступлении Крыма в состав РФ и образовании в стране двух новых регионов. Документ был принят Госдумой 20 марта и уже 21 марта одобрен Советом Федерации. Путин также утвердил ратификацию договора «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов».

Севастополь получил статус города федерального значения наравне с Москвой и Санкт-Петербургом.