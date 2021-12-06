Пермь, , 14:09 — REGNUM В Перми суд 7 декабря вынесет решение о мере пресечения для Тимура Б., устроившего стрельбу на территории вуза. Следствие ходатайствует о продлении срока содержания под стражей. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

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По данным СМИ, рассмотрение дела будет проходит без присутствия молодого человека. В настоящее время он находится в другом городе, где проходит психолого-психиатрическую экспертизу в лечебном учреждении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 20 сентября 20 921 года на территории пермского вуза и в университетском корпусе были расстреляны прохожие, студенты и преподаватели. Убиты шесть человек. Еще более 40 человек получили травмы и ранения. После оказания сопротивления сотруднику полиции стрелок был задержан. После ранения он проходил лечение в местной больнице, парню ампутировали часть ноги.

Студенту инкриминируют массовое убийство, покушение на убийство и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Молодой человек 14 октября был отправлен в СИЗО на два месяца.

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