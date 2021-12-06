Уфа, , 14:08 — REGNUM Новая должность — социальный координатор — появится в Башкирии. Об этом 6 декабря сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Поздравление с Днем пожилого человека проживающих в пансионате ветеранов Эльвира Суркина © ИА REGNUM

По ее словам, социальным координаторам предстоит признавать нуждаемость жителей в социальных услугах, оценивать степень ограничения жизнедеятельности людей. В их поле зрения попадут около 30 тысяч граждан пожилого возраста и инвалидов.

Иванова отметила, что социальные координаторы будут вплотную заниматься социальным сопровождением людей, курировать мероприятия активного долголетия и выполнять другую работу.

«Опыт регионов и республики показывает, что внедрение системы долговременного ухода влияет на повышение качества и продолжительности жизни граждан. Люди, ранее вынужденные осуществлять уход за маломобильными родственниками, получают возможность выйти на работу, что в свою очередь позволит повысить доходы этих семей», — сообщила Иванова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе открыли спортзал борьбы и единоборств с отделением для глухих детей.