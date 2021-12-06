Москва, , 14:06 — REGNUM Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит вопрос об отмене красной карточки форварду «Спартака» Александру Соболеву. Об этом 6 декабря заявил глава комитета Артур Григорьянц.

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«На ближайшем заседании будут рассматриваться три прямых удаления: Соболев, Кротов и Крыховяк. Все игроки приглашены на заседание», — цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс».

Соболев был удален с поля на 33-й минуте матча «Спартак» — «Ахмат». Он получил красную карточку за фол против Игоря Коновалова. Главный арбитр Виталий Мешков вынес свое решение после просмотра видеоповтора

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