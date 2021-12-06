Москва, 6 декабря, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит вопрос об отмене красной карточки форварду «Спартака» Александру Соболеву. Об этом 6 декабря заявил глава комитета Артур Григорьянц.

Football.By Красная карточка

«На ближайшем заседании будут рассматриваться три прямых удаления: Соболев, Кротов и Крыховяк. Все игроки приглашены на заседание», — цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс».

Соболев был удален с поля на 33-й минуте матча «Спартак» — «Ахмат». Он получил красную карточку за фол против Игоря Коновалова. Главный арбитр Виталий Мешков вынес свое решение после просмотра видеоповтора