Красногорск, 6 декабря, 2021, 14:06 — ИА Регнум. В уборке снега на территории Подмосковья участвует 17,9 тыс. дворников. Об этом 6 декабря заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин на заседании регионального правительства.

Https://admrzn.ru/ Очистка улиц от снега

Речь идет о 12,5 тыс. дворников управляющих компаний и около 5,5 тыс. муниципальных служащих. Помимо них в уборке территорий населенных пунктов Подмосковья задействовано свыше 262 тыс. единиц спецтехники.

«У нас утвержден регламент содержания объектов благоустройства. Соответственно, обработка территорий противогололедным материалом проводится в течение 2 часов после окончания снегопада, уборка снега — не более чем через 12 часов после окончания снегопада», — сказал Хайкин.