По итогам встречи Путин и Моди подпишут важный документ — Песков
Москва, 6 декабря, 2021, 14:03 — ИА Регнум. По итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, запланированных на 6 декабря в Нью-Дели, главы государств примут совместное заявление. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Следите за развитием событий в трансляции: «Визит Владимира Путина в Индию – все новости»
Официальный представитель Кремля добавил, что по итогам визита планируется подписание целого ряда важных документов, включая корпоративные документы в энергетической сфере. Самое основное из них, подчеркнул Песков, — совместное заявление по итогам 21-го российско-индийского саммита.
Читайте также: Песков назвал зрелыми отношения России и Индии
Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин посетит Индию с официальным визитом 6 декабря. Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, в ходе предстоящей встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди Путин может обсудить самые сложные и щекотливые вопросы. ПО его словам, переговоры глав двух государств пройдут без лишних «протокольных нагромождений».