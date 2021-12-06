Тюмень, , 14:02 — REGNUM В Тюменской области количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло 2952 человека. Об этом 6 декабря сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сутками ранее число скончавшихся составляло 2939 — на 13 человек меньше.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Тюменской области на 6 декабря подтвердили 82 432 случая заражения коронавирусом, вылечились 64 184 тюменца.

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