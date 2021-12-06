Кишинёв, , 14:01 — REGNUM Руководство Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии 6 декабря рассмотрит предложение перенести второй тур выборов мэра города Бельцы на 19 декабря. Об этом сообщает новостной портал Replicamedia.

На избирательном участке. Молдавия Socialistii.md

По данным журналистов, в ЦИК ещё не решили, как проводить голосование, учитывая отстранение от выборов кандидата от партии «Шор» Марины Таубер. Из-за этого второй тур не состоялся, хотя должен был пройти 5 декабря.

Напомним, в Бельцах суд в результате обращения ЦИК снял Таубер с выборов, набравшую в первом туре голосования набрала 47,9% голосов. Независимый кандидат Николай Григоришин и представляющий правящую партию «Действие и солидарность» Борис Макоч получили, соответственно, 20,9% и 14% голосов.

В Центризбиркоме обвиняют Таубер в превышении расходов на избирательную кампанию при покупке еды для членов избирательного штаба. Партия «Шор» проводит в Бельцах акции протеста.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутаты Молдавии потребовали отставки шестерых членов ЦИК