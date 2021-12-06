Кишинёв, 6 декабря 2021, 14:01 — REGNUM Руководство Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии 6 декабря рассмотрит предложение перенести второй тур выборов мэра города Бельцы на 19 декабря. Об этом сообщает новостной портал Replicamedia.

На избирательном участке. Молдавия
На избирательном участке. Молдавия
Socialistii.md

По данным журналистов, в ЦИК ещё не решили, как проводить голосование, учитывая отстранение от выборов кандидата от партии «Шор» Марины Таубер. Из-за этого второй тур не состоялся, хотя должен был пройти 5 декабря.

Напомним, в Бельцах суд в результате обращения ЦИК снял Таубер с выборов, набравшую в первом туре голосования набрала 47,9% голосов. Независимый кандидат Николай Григоришин и представляющий правящую партию «Действие и солидарность» Борис Макоч получили, соответственно, 20,9% и 14% голосов.

В Центризбиркоме обвиняют Таубер в превышении расходов на избирательную кампанию при покупке еды для членов избирательного штаба. Партия «Шор» проводит в Бельцах акции протеста.

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