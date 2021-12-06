Москва, , 14:01 — REGNUM Объединиться в вопросе окультуривания молодежи призвал депутат Госдумы Олег Нилов (СРЗП), передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

Олег Нилов Duma.gov.ru

«Энергию нужно направлять на окультуривание молодых людей», — сказал Нилов.

Он обратил внимание на популярность рэпа в России.

«Эти частушки африканские на всех каналах», — возмущен парламентарий.

Депутат напомнил о проекте «Добровидение» как противовес популярного песенного конкурса «Евровидения». Конкурс «Добровидение» проводится с 2014 года в Санкт-Петербурге.

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