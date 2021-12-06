Москва, , 13:58 — REGNUM Несмотря на возрастающую политическую напряженность между Германией и США на фоне «газового» вопроса, для России данное положение дел, несмотря на возможные санкции, является весьма выгодным, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Газопровод «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Aксель Шмидт

«Это выгодно для России потому, что новый газопровод «Северный поток — 2» позволяет существенно нарастить доходы от продажи газа в Европу.

Также новый газопровод снизит транзит газа, через Украину, который, работает на предельных мощностях, пропуская рекордные 59,3 млрд кубометров в год, при плановой производительности в 55 млрд.

Кроме того, при поставках в Германию балтийский маршрут короче на 1800 км. Чем меньше расстояние, тем дешевле будет доставка газа.

Как для общего российского экономического фона, так и для курса национальной валюты этот фактор станет укрепляющим.

Ведь нефтегазовая отрасль является очень важной составляющей российской экономики и для её стабильности запуск «Северного потока — 2» будет играть важную роль», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что «Северный поток — 2» является проблемой в отношениях между Германией и США.

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