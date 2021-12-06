Москва, 6 декабря, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Несмотря на возрастающую политическую напряженность между Германией и США на фоне «газового» вопроса, для России данное положение дел, несмотря на возможные санкции, является весьма выгодным, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Газопровод «Северный поток — 2»

«Это выгодно для России потому, что новый газопровод «Северный поток — 2» позволяет существенно нарастить доходы от продажи газа в Европу.

Также новый газопровод снизит транзит газа, через Украину, который, работает на предельных мощностях, пропуская рекордные 59,3 млрд кубометров в год, при плановой производительности в 55 млрд.

Кроме того, при поставках в Германию балтийский маршрут короче на 1800 км. Чем меньше расстояние, тем дешевле будет доставка газа.

Как для общего российского экономического фона, так и для курса национальной валюты этот фактор станет укрепляющим.

Ведь нефтегазовая отрасль является очень важной составляющей российской экономики и для её стабильности запуск «Северного потока — 2» будет играть важную роль», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что «Северный поток — 2» является проблемой в отношениях между Германией и США.

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