Набережные Челны, Татарстан, 6 декабря, 2021, 14:18 — ИА Регнум. В одной из школ города Набережные Челны из окна выпала ученица 6 класса. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Dominic Alves Окно

По словам прокурора Набережных Челнов Дмитрия Ерпелева, по предварительной информации инцидент произошел из-за спора одноклассников. Девочка жива и доставлена в больницу скорой помощи, передает «Татар-информ».

Надзорным ведомством организована проверка, по результатам которой будет дана оценка деятельности администрации образовательного учреждения на предмет обеспечения безопасности жизни и здоровья учащихся во время обучения.

ИА REGNUM ранее сообщало, в столице Татарии 6 декабря под трамвай попала девочка-подросток, перебегавшая дорогу в неположенном месте.

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