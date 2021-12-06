Красноярск, , 13:56 — REGNUM В Красноярском крае первым из населённых пунктов отметку в 80% вакцинированных преодолел посёлок Кедровый. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 декабря в краевом правительстве.

Вакцинация Kraszdrav.ru

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По данным краевого министерства здравоохранения, в Кедровом фиксируется один из самых низких показателей по уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Также в лидерах по числу вакцинированных от COVID-19 — Емельяновский, Мотыгинский, Таймырский, Туруханский и Эвенкийский районы края.

По словам красноярского губернатора Александра Усса, опыт Кедрового «наглядно показывает, что коллективный иммунитет действительно способен снизить скорость распространения вируса, уменьшить количество заболевших и снять нагрузку на медицинский персонал».

Напомним, на сегодняшний день в Красноярском крае первым компонентом вакцины от коронавируса привился 1 181 981 человек. Это 53,2% от численности взрослого населения региона.

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