Белгород, , 13:56 — REGNUM Власти Белгородской области разрешили посещение родителями новогодних утренников в детских садах при наличии QR-кода или ПЦР-теста. Для несовершеннолетних посетителей утренников также понадобится результат ПЦР-теста. Об этом сообщили 6 декабря в пресс-службе правительства региона по итогам оперативного совещания.

Утренник в детском саду Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Впрочем, власти региона разрешили сделать ПЦР-тесты можно будет за счёт бюджета региона.

«Посещение утренников только провакцинированным или с ПЦР-тестом, мы его берём за счёт бюджета и даём возможность всем, кто хочет, прийти на утренник», — сказал губернатор Вячеслав Гладков.

Сдать ПЦР-тест для участия в новогодних мероприятиях в Белгороде можно в поликлинике по месту жительства.

«Это кабинеты так называемого «забора чистых мазков», которые работают ежедневно 2,5 часа. Мы планируем получить от городского управления образования график утренников в детских садах Белгорода и списки детей. Таким образом, сможем понять по фамилиям, что эти родители обратились для прохождения ПЦР-теста», — уточнила главный врач городской поликлиники Белгорода Ольга Полякова.

Главврач попросила воздержаться от участия во всех предстоящих новогодних праздничных мероприятиях женщин при сроке беременности до 22-х недель, для которых вакцинация невозможна по медицинским показаниям.

Как сообщало ИА, ранее власти Белгородской области сообщили о решении продлить действие системы предъявления QR-кодов в общественных местах до 20 декабря.