Минск, 6 декабря, 2021, 13:56 — ИА Регнум. «Мы абсолютно не отвергаем (и я на этом настаиваю) людей военных в вертикали власти. Я имею в виду людей в погонах: милиционеров, армейцев, чекистов — не важно. Главное, чтобы был хороший управленец. Это главное сейчас», — заявил 6 декабря Александр Лукашенко, объясняя тенденцию к назначению силовиков на различные управленческие должности в Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко при назначениях руководителей местной вертикали власти сказал: «Советую вам при подборе кадров опираться на истинных, нормальных, патриотичных, крепких людей со стержнем. «Мыла и размазни» у вас не должно быть среди подчиненных, среди ваших коллег».

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Напомним, после подавления массовых протестных выступлений против бессменного правления Лукашенко и политических репрессий начались массовые увольнения из госорганизаций. Руководят процессом новые заместители руководителей по кадрам, рекрутированные из отставных офицеров КГБ, МВД и других силовых структур. Главной обязанностью назначенцев стало «перетряхивание кадров» госорганизаций и коммерческих структур, а также проверка политической лояльности у кандидатов на трудоустройство.