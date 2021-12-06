Иркутск, , 13:56 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 6 декабря, число умерших пациентов в Приангарье достигло 6518 человек, причём 82 из них добавили в сводку за минувшие выходные (4−5 декабря 2021 года).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 142 933 (+1795 за выходные). Госпитализированы 4836 (+29 за сутки).

В то же время излечились 115 157 пациентов (+697 за выходные). Ещё 552 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+5 за выходные).

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