Вашингтон, 6 декабря, 2021, 13:55 — ИА Регнум. США оставили Южную Корею в списке валютных манипуляторов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства финансов США по валютным вопросам.

woodley wonderworks Эмблема министерства финансов США

Согласно опубликованным данным, помимо Южной Кореи в список также вошли Германия, Ирландия, Япония, Швейцария, Сингапур, Малайзия, Китай, Италия, Индия, Таиланд и Мексика.

Отмечается, что к валютным манипуляторам министерство финансов США относит страны, манипулирующих валютой для своей выгоды. При составлении списка Казначейство США ориентируется на три критерия, среди которых сальдо текущих операций, объём чистой покупки иностранной валюты и сальдо торгового баланса с США.