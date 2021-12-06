Санкт-Петербург, , 14:31 — REGNUM Сотрудники обанкротившегося АО «Метрострой» в Петербурге получат свои долги по зарплате к концу 2021 года. Об этом сообщил председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Андрей Левакин, передаёт 6 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Строительство метро ОАО «Метрострой»

Из трёх вариантов, с помощью которых АО «Метрострой» может получить средства, чтобы выплатить задолженности бывшим сотрудникам, выбран вариант заключения договоров долгосрочной аренды с новым ОАО «Метрострой Северной Столицы» на то оборудование, которое которое принадлежит «Метрострою». Таким образом удастся покрыть задолженность в 429 млн рублей, которая образовалась при сокращении 3100 человек, при этом пени также будут выплачены.

«На сегодняшний день прошёл совет директоров «Метростроя Северной Столицы», собрание кредиторов, и было принято решение о том, что да, долгосрочным договорам аренды быть, и на сегодняшний день будет заплачен большой аванс в конце этого года, который покроет всю ту задолженность, которая образовалась в результате увольнения и сокращения людей», — сообщил Андрей Левакин.

Помимо финансовых вопросов, обсуждался также процесс получения уволенными сотрудниками трудовых книжек и выписки, связанной с увольнением.

Андрей Левакин отметил, что с каждым сотрудником «Метростроя» будет проведена индивидуальная сверка по задолженности по зарплате, отпускным и другим выплатам. На каждый расчётный счёт поступит то количество выплат, сколько положено.

Напомним, в результате невыплаты зарплат сотрудники АО «Метрострой» обращались в Смольный с целью решения этой проблемы в конце ноября. На сегодняшний день большинство бывших сотрудников компании перешли в ОАО «Метрострой Северной Столицы», в совместное предприятие правительства Петербурга и Группы ВТБ.

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