Москва, 6 декабря, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Индия будет производить несколько сот миллионов доз вакцины «Спутник V» каждый год. Об этом 6 декабря заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам визита в Индию.

Kremlin.ru Сергей Лавров

«По «Спутнику Лайт» завершаются переговоры. По основной вакцине «Спутник» есть договорённость о налаживании здесь производства. Она уже активно реализуется. И расчёт на достаточно большие масштабы — несколько сот миллионов доз ежегодно», — заявил Лавров.