Красногорск, 6 декабря, 2021, 13:51 — ИА Регнум. На уборку от снега парковочных мест следует обратить повышенное внимание на территории Подмосковья. Соответствующее поручение 6 декабря дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Снег

По мнению главы Подмосковья, эта проблема входит в число тех, которые больше других беспокоят граждан. Кроме того, неубранный снег может мешать проезду машин оперативных служб.

«Пока эта работа ведется, я бы сказал, слабо. Более того, каждый глава должен понимать наиболее уязвимые микрорайоны и тоже прикладывать усилия по наведению порядка», — сказал Воробьев.