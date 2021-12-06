Баку, , 13:50 — REGNUM Госкомитет Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев подготовил законопроект об освоении районов Нагорного Карабаха, перешедших под контроль Баку в ходе войны 2020 года. Об этом 6 декабря сообщил глава азербайджанского ведомства Фуад Гусейнов в ходе конференции в городе Шемахы.

Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

«Первоначальная занятость населения будет обеспечена по государственной линии», — сказал Гусейнов.

Он сообщил, что законопроект направлен на рассмотрение правительству республики, в администрацию президента и в другие ведомства. Предлагаемые меры направлены на поощрение граждан Азербайджана за переезд в занятые районы Нагорного Карабаха.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. 9 ноября того же года между главами России, Армении и Азербайджана Владимиром Путиным, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым было заключено соглашение о прекращении огня. 10 ноября в регион прибыли первые российские миротворцы. Часть территории Нагорного Карабаха перешла под контроль Баку.

Читайте ранее в этом сюжете: Баку передал Еревану задержанных военных в обмен на карты минных полей