Пермь, , 13:48 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявили 690 заражений коронавирусом, что на три меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 6 декабря оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии общее число выявленных заражений в регионе достигло 144 926. Оправились от болезни 124 063 пермяка.

На сегодняшний день в больницах лечатся 2622 пациента с коронавирусной инфекцией. Состояние 277 человек оценивается медиками как тяжёлое, к аппаратам ИВЛ подключены 128 пациентов.

С начала пандемии от COVID-19 в Прикамье скончались 6982 человек. За последние сутки зафиксировано 22 летальных исхода.