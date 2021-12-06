Минск, , 13:46 — REGNUM О причинах внесения изменений в конституцию Белоруссии рассказал белорусский президент Александр Лукашенко. Он заявил об этом 6 декабря в ходе согласования назначения руководителей местных органов власти, его слова приводит агентство БелТА.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам президента республики, страна допустила бы огромную ошибку в случае, если бы власти Белоруссии потерпели поражение в 2020 году.

«Страны бы просто не существовало. Если бы они на одни сутки пришли к власти, здесь бы уже блок НАТО стоял под Смоленском. Достаточно на сутки захватить власть и позвать сюда иностранные войска. Конституция позволяет президенту это сделать. Был бы их человек, он бы этим воспользовался. Законно? Законно. Вот почему пытаемся подравнять как-то Конституцию», — сказал он.

Также Лукашенко отметил, что в данный момент, по его мнению, не нужно сосредотачивать власть в руках одного человека.

«Это не середина 1990-х, когда катастрофа была: никто не знал, что делать и куда идти. Да, был риск отдать одному человеку такую Конституцию в руки. Но вроде мы ничего сверхвредного для народа не сотворили. А создали государство и нам надо его защитить. И надо уйти от большой концентрации сейчас власти в одних руках», — добавил белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в январе собирается обратится к народу и парламенту Белоруссии с ежегодным посланием белорусский президент Александр Лукашенко.