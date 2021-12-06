Москва, 6 декабря, 2021, 13:44 — ИА Регнум. В новый классификатор болезней человека, который вступил в силу в 2022 году в России, будут внесены сведения о 380 новых ранее не описанных заболеваниях с генетическими исследованиями. Об этом 6 декабря в ходе пресс-конференции сообщил научный руководитель НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев.

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Он напомнил, что предыдущий классификатор был принят более 36 лет назад, за эти годы произошли серьёзные изменения именно в области иммунологии. Новый документ станет одиннадцатым по счёту.

Румянцев также напомнил, что в России планируют расширить скрининг новорождённых до 36 нозологий. Это позволит своевременно выявлять, начинать лечить многие генетические заболевания у детей, а также предупреждать их развитие.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о старте в России генетической паспортизации новорождённых в рамках программы «Медицинская наука для человека».

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Он отметил, что неонатальный скрининг на врождённые и наследственные заболевания в стране начнёт проводить уже с 2021 года. По словам Мишустина, уже готова нормативно-правовая база и в проект бюджета включено до 36 нозологий.