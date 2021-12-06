Нижний Новгород, , 13:43 — REGNUM По новой методике расчета Росстата в Нижегородскую область в 2021 году приехали 953 тысячи туристов. Это почти вдвое больше, чем в 2020 году. Об этом написали нижегородские СМИ 6 декабря.

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Как сообщили NewsNN в департаменте развития туризма области «чаще всего гости приезжали в регион из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимирской, Самарской, Кировской, Свердловской областей, а также Республик Мордовия, Марий Эл, Татарстан и Чувашской Республики».

»Если же говорить об иностранных гостях, то с начала года посещали чаще всего туристы из Германии, Франции, Италии, Китая, Республики Беларусь», — уточнили в ведомстве.

В 2020 году по данным Нижегородстата поток туристов в Нижегородскую область составил 755 тысяч человек.