Москва, 6 декабря, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не забюрокрачивать добровольчество, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Нам с вами также важно не забюрократизировать добровольчество. И с этими отчетами не дойти понятно до какого состояния. Это все тоже возможно в нашей жизни, поэтому давайте говорить о создании условий развития, поддержке, но при этом, когда здесь мы начинаем говорить о том, что это все должно быть учтено, и один день — это опять-таки отчет какой-то», — отметил Володин в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

Он также обратил внимание новых парламентариев об ответственности.

«У нас действительно много из добровольческой среды, из волонтерской пришли работать в Государственную думу. Все, вы — власть. Вы — власть, на вас лежит ответственность. Знания ваши волонтёрства, добровольчества позволят инициировать хороший закон, но это уже вы», — говорит спикер Госдумы.

В слушаниях принимают участие более 120 представителей общественных и волонтерских организаций из 45 регионов.

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