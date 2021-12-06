Ярославль, 6 декабря, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Депутатов Ярославской областной думы возмутило то, что сроки сдачи ремонта дорог в Ярославской области в очередной раз срываются, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Припомнили народные избранники чиновникам и просроченное благоустройство. Консолидированную позицию на заседании высказал председатель комитета Ярославской областной Думы по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог Николай Бирук.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонт дороги

«К сожалению, у нас получается как всегда. Я так же, как и вы, возмущен. То, что получилось на дороге Тутаев — Шопша, туда неоднократно выезжали. Надо сказать, что реагировали на наши замечания. Но уже поезд ушёл. Дотянули до зимы, до мороза. И там укладывать асфальт это не то, что нельзя — это преступно, я считаю», — заявил депутат.

Николай Бирук подчеркнул, что вопрос поднимается не первый раз и народные избранники уже предлагали правительству области пересмотреть подход по содержанию автомобильных дорог.

«Мы прекрасно понимаем, что если по содержанию сделать карту, которая может простоять десять лет, то это будет в несколько раз дешевле, чем ремонтировать дорогу по БКД, где сегодня километр выходит от 20 миллионов рублей. И надо на содержании акцентировать. Я не зря на ряд объектов обратил внимание, где вообще содержание дорог — мы вообще начинаем его делать в мае, а заканчиваем в декабре. Никогда в области нет такого состояния, чтобы все дороги по содержанию, был сделан ямочный ремонт. Никогда он не делается!», — отметил депутат.

Председатель комитета предложил депутатам посещать заседания, которые касаются автомобильных дорог, в том числе — без приглашения. Иначе, считает Николай Бирук, улучшений не предвидится.

«Конечно, им виднее, ни в коем случае не хочу заменять функции департамента. Люди работают, знают. Но, тем не менее, прислушиваться к нам, депутатам, надо. Мы делаем общую работу. И то, что нам люди высылают по Тутаев — Шопша фотографии и плюют в сторону тех кто к этому причастен — это позор. И по городу Ярославлю, то, что сегодня не делается благоустройство — «Озёрная гривка», она уже во где всем наверное. На всех экранах телевизоров, все соцсети ей перегружены. Ну надо было думать. Люди сидели, знали, что такая ситуация будет», — заключил депутат.

В ответ директор регионального департамента дорожного хозяйства Роман Душко сказал, что во всём виноваты подрядчики.

«Не так всё печально и плохо. Некоторые объекты мы вывели раньше контрактных сроков, поэтому это тоже какой-то успех. Есть подрядчики, к которым у нас очень много претензий. Я сам на этой дороге каждый день. Мы приезжаем, контролируем. Но вот такой подрядчик нерадивый. Что мы можем сделать? Выписываем штрафные санкции, наказываем его всячески. На ноябрь ему выписано 3 миллиона 800 тысяч рублей штрафов», — сообщил Роман Душко.

Ещё чиновник добавил, что на следующий год правительство уже приняло меры, чтобы избежать таких ситуаций. Для работы с подрядчиками будет введена этапность, чтобы процедуру расторжения контракта можно было запустить по промежуточным результатам, не дожидаясь срока завершения контракта.