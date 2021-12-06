Челябинск, 6 декабря, 2021, 13:41 — ИА Регнум. В Челябинске бывший завкафедрой университета физической культуры осуждён за получение взяток от студентов. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

ru.torange.biz Коррупция

Приговор вынес Центральный районный суд. По данным следствия, подсудимый брал деньги в 2013 — 2020 годах. Всего за это время он получил более 1,7 млн рублей.

Суд назначил гражданину четыре с половиной года колонии общего режима. А полученные им деньги конфискованы в доход государства.