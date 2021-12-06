Бишкек, 6 декабря, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ, предлагающий освободить от уплаты земельного налога за пользование сельхозугодиями на ближайшие три года. Об этом сообщает пресс-служба главы государства сегодня, 6 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

Отмечается, что это необходимо для стимулирования сельскохозяйственных товаропроизводителей.

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Президент поручил правительству разработать и внести на рассмотрение республиканского парламента проект соответствующего закона, предусматривающего компенсацию потерь местного бюджета из-за возможной отмены налога с 2022 по 2024 годы включительно.

Также киргизстанские власти обещают с 2022 года начать предоставлять фермерам и аграриям кредиты по сниженной ставке — под 6% годовых.

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