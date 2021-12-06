Москва, , 13:40 — REGNUM Первые два случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон» у пациентов, которые прибыли из ЮАР, выявили в России. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм «Омикрон», — говорится в сообщении.

Также в нем подчеркивается, что ведомство предпринимает все необходимые меры для защиты российского населения от новой разновидности SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие 24 часа на территории России было выявлено 32136 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало самым низким числом с 14 октября.