Симферополь, 6 декабря, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Крымские аграрии завершили сбор плодово-ягодной продукции, общий объём урожая яблок, груш, персиков, абрикоса в 2021 году составил более 119 тысяч тонн. Об этом сообщили 6 декабря в пресс-службе правительства региона.

Александр Полегенько ИА REGNUM Яблоки

«По предварительным оперативным данным районных администраций, собрано 119,4 тысячи тонн. Убранная площадь составила 6,3 тысячи гектаров», — сообщил заместитель председателя Совета министров РК — министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

В частности, в хозяйствах Крыма собрано 112 тыс. тонн яблок, 27 тонн груш, 1,7 тыс. тонн черешни, 194 тонны вишни, 1,8 тыс. тонн перскиков, почти 78 тонн абрикосов, сливы получено 2,3 тыс. тонны.

«Также сельхозтоваропроизводители республики собрали 1,2 тысячи тонн ягодных культур: 948 тонн земляники, более 66 тонн малины, 185 тонн ежевики», — уточнили Рюмшин.

Аграрии уже приступили к работам по закладке новых садов — подготовлено более 800 гектаров почвы. До конца года планируется заложить более тысячи гектаров многолетних насаждений, высажено 250 га садов.