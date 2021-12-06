Пермь, 6 декабря, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Из московских клиник выписали всех пострадавших при стрельбе в пермском вузе. Вылечен последний пациент, и он уже вернулся в Пермь. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на минздрав Прикамья.

Petroart.ru Больница

После курса терапии в федеральном медцентре вернувшийся в Пермь пациент будет проходить на родине амбулаторное долечивание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЧП на территории Пермского государственного национального исследовательского университета произошло 20 сентября 2021 года. Студент открыл стрельбу. В результате шесть человек погибли, еще более 40 человек получили травмы и ранения. Семерых «тяжелых» пациентов решили отправить на лечение спецбортом в клиники Москвы.

Молодого человека задержали. Он оказал сопротивление и был ранен. Врачи ампутировали студенту часть ноги. В отношении фигуранта громкого уголовного дела избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.