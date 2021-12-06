Ньон, Швейцария, 6 декабря, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Матч группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Челси» обслужит нидерландская бригада арбитров во главе с Сердаром Гёзюбююком. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Арбитр

Помогать главному арбитру будут лайнсмены Йост ван Зёйлен и Йохан Балдер. Резервным рефери назначен Ерун Мансот. За систему видео повторов VAR будут отвечать Йохем Камфёйс и Клай Рюперти.

Матч состоится 8 декабря в Санкт-Петербурге.

«Зенит» в пяти матчах группового этапа набрал четыре очка и занимает третье место в группе. Тем самым он гарантировал себе участие в плей-офф Лиги Европы.