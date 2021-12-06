Майкоп, 6 декабря, 2021, 13:36 — ИА Регнум. В правительстве Адыгеи 6 декабря произошли кадровые перемены. Назначен новый заместитель председателя правительства региона. Им стал Анзаур Керашев, ранее возглавлявший министерство образования. Его кандидатуру внес на рассмотрение парламента республики глава субъекта РФ Мурат Кумпилов.

Адыгея

Депутаты одобрили её единогласно. Керешев занял место экс-вице-премьера Натальи Широковой, которая вошла в состав депутатского корпуса Государственного Совета-Хасэ Адыгеи.

В правительстве Адыгеи новый назначенец будет курировать социальную сферу. В должности министра образования он проработал почти четыре года.

Известно, что Анзаур Керашев окончил Кубанский государственный технологический университет по специальности «менеджмент». Ему 45 лет, он доктор экономических наук, профессор.