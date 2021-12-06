Москва, 6 декабря, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Политика США и НАТО в целом в Азии может привести к дестабилизации обстановки в Туркестане. Об этом 6 декабря заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам визита в Индию.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

«Прежде всего нас, конечно же, волнуют страны Центральной Азии. Мы чётко подтвердили в очередной раз позицию… (она) заключается в том, что категорически против попыток США и других стран НАТО перебазировать часть своих вооружённых сил, которые завершили поспешно свою миссию в Афганистане, не выполнив никаких задач, которые перед ставили — перебазировать всё это в соседние с Афганистаном страны», — заявил Лавров.

«И центральноазиатские страны, союзники, уже подчеркнули, что это неприемлемо. Равно как и не устраивает их перспектива, связанная с попытками вытолкнуть многих афганских беженцев, граждан Афганистана и направить эти потоки в Центральноазиатский регион», — указал он.