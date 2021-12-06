Калуга, , 13:47 — REGNUM Калужская область занимает 20-е место среди других субъектов РФ по числу граждан, вакцинированных от COVID-19. Об этом 6 декабря доложил министр здравоохранения региона Константин Пахоменко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вакцинация от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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Доля вакцинированных в Калужской области превысила средние значения по России и по состоянию на 2 декабря составила 51,6% от числа всех жителей региона (в РФ — 48,8%).

«Очень много усилий мы приложили, чтобы у нас не было срывов с поставками кислорода, с лекарствами, с наличием коечного фонда. Вся эта работа дала результаты. Но ковид не закончился, ограничительные меры у нас по-прежнему действуют. Задача — довести количество вакцинированных до 80% от взрослого населения. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем мы не сталкивались с такими жёсткими пиками заболеваемости, с которыми столкнулись этой осенью», — отметил губернатор области Владислав Шапша.

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