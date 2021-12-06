Калуга, 6 декабря 2021, 13:47 — REGNUM Калужская область занимает 20-е место среди других субъектов РФ по числу граждан, вакцинированных от COVID-19. Об этом 6 декабря доложил министр здравоохранения региона Константин Пахоменко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Доля вакцинированных в Калужской области превысила средние значения по России и по состоянию на 2 декабря составила 51,6% от числа всех жителей региона (в РФ — 48,8%).
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