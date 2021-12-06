Уфа, 6 декабря, 2021, 13:38 — ИА Регнум. 1,3 млрд рублей потребуется на решение проблем садоводов в течение пяти лет в Башкирии. Об этом 6 декабря сообщил вице-премьер республики — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Ольга Заузанова ИА REGNUM Женщина-садовод

По его словам, ежегодная потребность в регионе в бюджетных средствах составляет 273 млн рублей.

Сообщается, что в республике дачными и садовыми участками владеют свыше 550 тысяч семей, зарегистрировано порядка 1,5 тысяч садовых некоммерческих товариществ. При этом свыше 80% СНТ расположены в Стерлитамакской и Уфимской агломерациях.

По словам Фазрахманова, основными проблемами СНТ являются отсутствие прав собственности на земельные участки (свыше 55% земельных участков не состоят на кадастровом учете), а также низкая обеспеченность садовых участков водой, электричеством и газом.

Он также сообщил, что 90% всех дорог до СНТ являются грунтовыми и это также создает дополнительные трудности для людей.

«Также нами прорабатывается вопрос создания единой цифровой площадки для информационного взаимодействия и организации работы по комплексному решению вопросов СНТ. Цифровизация данной сферы позволит оцифровать все СНТ и получить полную базу по их имущественному комплексу, а в перспективе — организовать электронный прием документов и возмещение затрат на реализацию проектов», — сообщил Фазрахманов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии создана межведомственная рабочая группа, которая ведет работу по постановке на кадастровый учет земельных участков в СНТ, мониторингу балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства, осуществлению контроля СНТ по соблюдению требований природоохранного законодательства. Помимо этого идет комплексное благоустройство и обследование дорог.