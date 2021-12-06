6 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили решение Следственного комитета РФ проверить популярных российских рэперов на наличие в их произведениях попыток реабилитации нацизма и экстремизма, а также пропаганды негативного отношения к сотрудникам правоохранительных органов.

Артур Савин, , 16:41 — REGNUM Информация на сайте Следственного комитета РФ, согласно которой председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил проверить творчество рэперов Noize MC и Oxxxymiron после обращения некой «группы патриотов» из-за якобы наличия в их произведениях попыток реабилитации нацизма и экстремизма, вызвала бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 6 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Глава СК РФ Александр Бастрыкин Kremlin.ru

"Ну, конечно, в России проблем-то больше нет. Ох уж этот рэп, всю страну разрушил и разворовал!» — пишет Анна К.

Многие пользователи пришли к выводу, что данное обращение наглядно иллюстрирует, что российские правоохранители готовы моментально включить репрессивный аппарат в сторону популярных среди молодёжи личностей, а вот простому человеку со своими проблемами достучаться до соответствующих органов становится всё сложнее и сложнее.

«Инициативную «группу патриотов» также надо проверить на вменяемость и употребление веществ, потому что в огромном перечне рэп-артистов они нашли угрозу нашей молодёжи только в самых популярных артистах, которые постоянно фильтруют свою речь», — указывает Максим М.

Ряд пользователей указывает на то, что бездумные и неконтролируемые репрессии однажды уже привели к большой трагедии в нашем государстве.

«У нас тут что, новый 1937-й год развернулся? Вы забыли, чем это всё закончилось тогда? Главного по репрессиям самого репрессировали», — отмечает Егор Ч.

Некоторые комментаторы отмечают, что вместо решения реальных проблем, какие-то люди, называющие себя патриотами, занимаются откровенным доносительством на артистов, хотя в России достаточно других серьёзных проблем, на которые стоило бы обратить внимание того же Следственного комитета.

Noize MC Марина Каширская © ИА REGNUM

«Очередные псевдопатриоты решили встать с дивана и начать бороться с «врагами народа» в лице самых популярных артистов. Захотели хайпануть, получить лёгкой славы? Ну, держите! Теперь эта «группа патриотов» всем известна и люди знают, что она на самом деле из себя представляет. А представляет она собой нечто очень жалкое и низкое. Лучше бы действительно занялись борьбой с наркотиками и прочими деструктивными тенденциями в обществе. Но нет, будем на рэперов жаловаться», — написал Андрей К.

Часть людей полагает, что российским правоохранителям проще «кошмарить» артистов, нежели заниматься реальными проблемами.

«Смешно уже! Какой-то маразм царит в руководстве страны! Очередные репрессии по отношению к людям, которые просто читают рэп, делятся своим мнением о происходящем вокруг с поклонниками», — считает Анастасия Д.

«То есть вместо борьбы с коррупцией и различными ОПГ Следственный комитет предпочитает кошмарить музыкантов по запросу каких-то ряженых патриотов? Неудивительно, что на фоне этого процветает казнокрадство и растёт организованная преступность», — поделился своим мнением Павел Г.

Нашлись и те, кто отмечает, что российское руководство своими непродуманными действиями очень сильно оттолкнуло от себя молодёжь, которая, видя лицемерие со стороны органов власти, хочет банально сбежать за рубеж, где им якобы сулят свободу, успех, комфорт и безопасность.

Oxxxymiron (сс) Alina Platonova

«Видится мне, что наши власти никакие уроки не усвоили. Молодёжь всё дальше и дальше отдаляется от всего патриотического и государственнического, потому что она видит, как всё это пропитано лицемерием. Молодым людям проще поверить уже в пресловутые блага западного мира, нежели в то, что руководство Российской Федерации когда-нибудь начнёт общаться с ними в уважительном тоне и спрашивать их мнение», — пишет Иван У.

Напомним, 5 декабря на сайте Следственного комитета РФ появилась информация о том, что председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил проверить творчество рэперов Noize MC и Oxxxymiron после обращения некой «группы патриотов». В ведомстве пояснили, что отреагировали на заявление в одном из СМИ, согласно которому группа лиц просит главу СК России проверить деятельность музыкантов из-за якобы наличия в их произведениях попыток реабилитации нацизма и экстремизма, а также пропаганды негативного отношения к сотрудникам правоохранительных органов. Позже блогер Дмитрий Якушев, назвавший себя автором данного обращения, призвал правоохранителей «остановиться», потому что эта просьба была лишь шуткой в идиотской форме.