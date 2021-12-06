Москва, , 13:30 — REGNUM Россия и Индия занимают единую позицию по Афганистану. Об этом 6 декабря заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам визита в Индию.

Сергей Лавров Kremlin.ru

«У нас единая позиция с индийскими коллегами. Она заключается в том, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим.) должны выполнить дававшиеся ими заверения по обеспечению инклюзивного этнополитического характера новой структуры власти, обеспечения прав человека. В недопущении сохранения на территории Афганистана террористической и наркоугрозы и в недопущении перелива нестабильности в соседние государства», — заявил Лавров.