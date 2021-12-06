Санкт-Петербург, 6 декабря, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу рекомендовало петербуржцам встречать Новый год в кругу семьи и ограничить посещение общественных мест в условиях пандемии. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 6 декабря сообщила начальник эпидемиологического надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.

Womenzone.org Новогодний стол

По ее словам, новогодние праздники будут проходить в условиях продолжения COVID-19, из-за чего в ближайшие дни будут приняты решения, направленные на то, чтобы горожане встречали Новый год в кругу семьи.

«Новый год — это семейный праздник и, лучше всего, семье ограничить контакты с другими людьми», — заметила Чхинджерия.

Также Ирина Чхинджерия отметила, что в случае, если в детских садах захотят отметить Новый год, то это можно провести только в группе детского сада.

«Не рекомендуется проведение общего праздника во всем детском саду, школе», — подчеркнула спикер.

В свою очередь начальник отдела общего образования комитета по образованию Санкт-Петербурга Анна Грубская указала, что ведомство ориентирует руководителей детских садов на проведение новогоднего утренника только в рамках одной группы, без смешивания.

«Мы обращаем внимание на то, что в детские сады и школы не допускаются посторонние лица. А родители, которые захотят прийти в детские сад, должны соблюдать превентивные меры: соблюдать дистанцию, термометрию, СИЗ. Если родители принимают для себя возможность проведение праздника в таком формате, то это предмет для разговора с руководителем детского сада или школы, потому что проведение никаких массовых мероприятий мы не допускаем», — подчеркнула чиновница.