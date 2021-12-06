Кызыл, , 13:29 — REGNUM В Туве зарегистрировано 17 случаев заболевания гриппом А (H3N2) или так называемым гонконгским гриппом. Среди заболевших семь детей и две беременные женщины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Грипп Allergiyainfo.ru

Наибольшее число случаев зафиксировано в столице республики Кызыле. В связи с этим главный санврач региона Людмила Салчак призвала усилить профилактические меры в детских организованных коллективах.

«Руководителям школ и детских садов нужно обратить внимание на проведение «утренних фильтров» и при отсутствии в классах или группах более 20% детей по причине болезни, подтвержденной врачом, принимать решения о введении карантина локального характера», — отметили в правительстве.

Тем временем, в Туве растёт заболеваемость ОРВИ, особенно среди детей до двух лет. Как сообщало ИА REGNUM, из-за этого республиканский минздрав принял решение увеличить число выездных бригад детских врачей с трёх до шести.

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